"The Batman" : Robert Pattinson positif au Covid-19, le tournage est suspendu sine die

Le coronavirus frappe aussi Gotham City. Dans un communiqué publié jeudi soir, la Warner annonce qu’"un membre de la production de The Batman a été testé postif au Covid-19 et a été placé à l’isolement suivant un protocole spécifique", précisant que "le tournage (à Londres, ndlr) est temporairement mis en pause". Si le studio n’a pas fait connaître l’identité du patient, le site du magazine Vanity Fair affirme "de source haut placée" qu’il s’agit de la star du film, l’acteur anglais Robert Pattinson. Une information qui n’a pas été démentie.

Fin août, une première bande-annonce a été dévoilée durant le DCFanDome, une convention en ligne organisée par la Warner et l’éditeur. Des images qui ont ravi les fans, Robert Pattinson incarnant un Bruce Wayne à la fois plus jeune et tourmenté que celui interprété par Ben Affleck dans le controversé Justice League. Ce film très attendu mettra en scène le superhéros dans une intrigue policière où il croisera Catwoman (Zoë Kravitz), The Riddler (Paul Dano) ou encore le Pingouin (Colin Farrell).

The Batman pourra-t-il sortir à la date prévue ? Programmé pour juin prochain avant la pandémie, le film été décalé à octobre 2021. Reste à savoir combien de temps Robert Pattinson, 34 ans, sera éloigné de l’équipe d’acteurs et de techniciens. Et s’il sera rapidement en mesure de reprendre le tournage de cette superproduction annoncée comme le premier volet d’une nouvelle trilogie, dans l’esprit de celle réalisée par Christopher Nolan avec Christian Bale.