Du cinéma à la scène, Hugh Jackman sur tous les fronts en 2019

Le film de Jason Reitman soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Mais il offre à Hugh Jackman l'un des plus beaux rôles de sa carrière. "Il m'a fait plus peur que n'importe quel autre. Le poids de jouer quelqu'un qui aurait pu être président, qui était versatile, énigmatique et qui allait voir le film a rendu tout ça très effrayant", raconte-t-il à Variety. Excellent dans la peau du politicien, le comédien a été au centre de premières rumeurs d'une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dès la présentation de "The Front Runner" au festival de Telluride en septembre. Mais son nom n'est apparu dans aucune cérémonie de remise de prix pour l'instant, dans l'attente des nominations à la plus prestigieuse de toutes le 22 janvier.