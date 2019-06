"Toy Story 4" : pourquoi on adore cette suite drôle, virtuose et un peu triste

On a tendance à reprocher au cinéma américain actuel son côté enfantin, sinon puéril, vampirisé par les franchises qui génèrent autant sinon plus d’argent dans les magasins de jouets que dans les salles de cinéma. Si la saga "Toy Story" est (aussi) une entreprise marketing, elle porte en elle une douce mélancolie qui la distingue du lot depuis le premier volet. C’était il y a 24 ans, rendez-vous compte. Comme Andy, le jeune propriétaire de Buzz et Woody, ses spectateurs ont grandi. Certains sont devenus parents et risquent bien d’éprouver une certaine nostalgie en découvrant le quatrième volet qui s’adresse autant à eux, sinon plus qu’à leur progéniture.





A la fin de l’épisode précédent, en l’an 2000, nos jouets préférés trouvaient refuge auprès de Bonnie, une adorable fillette qui aura eu vite fait de s’en lasser. Woody, qui prend la poussière dans un placard, ne lui en tient pas grief. Encore moins lorsqu’elle bricole, avec son aide, un drôle de personnage à partir des déchets trouvés dans une poubelle. Ce sera Fourchette, l’un des nouveaux venus les plus touchants – et déjantés – de cette suite qui prend bientôt pour décor le parc d’attractions où Bonnie et ses parents viennent passer le week-end en camping-car.