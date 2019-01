VIDÉO - Julia Roberts en mère courage dans "Ben is back" : "On ne peut jamais regretter d'avoir de l'espoir"

Ce n'est pas la première fois qu'elle joue les mères courage. Après "Aux yeux de tous" (2015), dans lequel elle cherchait à se venger de l'assassin de sa fille, et "Wonder" (2017), où elle incarnait la maman d'un petit garçon souffrant de malformation, Julia Roberts se glisse à présent dans la peau de Holly, une femme prête à tout pour sortir son fils de l'enfer de la drogue. Réalisé par Peter Hedges, "Ben is back" (en salles le 16 janvier) est un rôle écrit sur mesure pour la star américaine.





Comment s'est-elle préparée ? "J'ai juste fait des recherches, je n'ai pas parlé à des mères en particulier car je trouve cela égoïste en tant qu'acteur de dire : 'racontez-moi l'histoire tragique de votre vie'", explique la comédienne, qui n'a pas hésité à passer du temps chez elle avec Lucas Hedges et Kathryn Newton afin de créer un véritable lien entre eux. "On a passé beaucoup de temps chez elle avec sa famille", raconte de son côté Kathryn Newton, qui incarne la fille de Julia Roberts à l'écran. "Avoir cela comme point de départ nous a aidés à être à l'aise et libres", admet la jeune femme.