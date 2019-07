VIDÉO - On a parlé Beatles, Brexit et Ed Sheeran avec Danny Boyle, le réalisateur du génial "Yesterday"

LCI : "Yesterday" est une célébration de l'amour mais aussi et surtout une célébration de l'art et de la vie. On en ressort aussi heureux qu'après un concert. Est-ce que c'est l'effet Beatles ou l'effet "Danny Boyle rencontre Richard Curtis" ?





Danny Boyle : Je pense que vous ne pouvez pas vous vanter d'avoir le même effet que les Beatles, même si vous essayez. Quand vous voulez faire un film qui parle à ce point de leur musique, vous voulez célébrer les choses qu'ils célébraient : ce dévouement à l'amour et ce dévouement à une société qui changeait. La société britannique qui émergeait de la Seconde Guerre mondiale était très austère et abattue. Et eux ont dit : "Non, on ne va plus faire ça. On ne servira plus l'armée, on ne fera pas les métiers que vous voulez qu'on fasse. On va aimer l'amour, le plaisir et l'expression de soi. On va faire de la culture une industrie". Ce qu'ils ont fait ! Ils ont ouvert la voie et sont devenus des producteurs de culture. Tout ça coïncide aussi avec l'explosion de la télévision à l'époque. On a voulu célébrer dans le film tout ce qu'ils célébraient eux, à travers ce fil rouge qu'est l'histoire d'amour entre Ellie et Jack.





Vous avez déclaré que "Croire dans les Beatles, c'est croire à l'amour". Un monde sans Beatles est-il donc un monde sans amour ?





C'est une bonne accroche, on pourrait dire ça. Je suis sûr que ce ne serait pas le cas mais nous n'aurions pas développé cette joie de célébrer l'amour, autant que nous le faisons à travers eux. Quand vous faites un film comme ça, vous apprenez à connaître les chansons. Et plus vous les entendez, plus elles deviennent complexes. Le simple plaisir qu'elles nous donneny, avec leur mélodie, est associé à une écriture très profonde à propos de tout ce dont on vient de parler. Quelque chose de terrible aurait été perdu, même si ça aurait été compensé par l'inclinaison naturelle des gens vers l'amour et par d'autres groupes. Dans notre histoire, on dit que les Rolling Stones existent encore, Donald Glover aussi. Oasis non en revanche mais c'est une blague qui ne dérangera pas Noel Gallagher, j'en suis certain, parce qu'il reconnaît la dette qu'il a envers les Beatles. Ce ne serait pas la même chose sans eux, assurément.