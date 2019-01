Votez pour votre film français préféré de l’année 2018 !

Si la fréquentation des salles de cinéma en 2018 est en retrait, selon le CNC, avec 200,5 millions d’entrées contre 209,4 millions en 2017, le bilan des films français est bien plus positif. En effet, ces derniers se sont arrogés 39,3 % de part de marché, avec plus de 77 millions d'entrées, soit une progression de 1 %.





Parmi les cinq films qui ont réalisé le plus d'entrées en France, trois sont des productions "made in France" : il s'agit des comédies Les Tuche 3 (5,7 millions d'entrées), La Ch'tite Famille (5,6 millions) et Le Grand Bain (4,2 millions). Trois films qui se retrouvent en lice pour décrocher le Prix du Public TF1 lors de la prochaine édition des Trophées du Film Français.





Et comme chaque année, c’est à vous de les départager les 10 films en compétition. Vous avez jusqu’au 28 janvier, 10h00, pour voter. Le résultat sera dévoilé lors de la 26e édition des Trophées du Film Français début février.