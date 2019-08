"Vous commencez à devenir fou" : Joaquin Phoenix raconte sa perte de poids pour devenir le Joker

"Ce qui m’attirait à l’idée de faire ce film, c’est que nous allions approcher le personnage à notre manière", a expliqué Joaquin Phoenix, 44 ans. "Je ne me suis pas référé à ses incarnations précédentes. J’avais la sensation que c’était notre création, ce qui était important pour moi car c'était la clé". Pour devenir le Joker, le comédien a perdu plus de 23 kilos. "Il se trouve que ça affecte votre psychologie", a-t-il confié. "Vous commencez à devenir fou."





Spécialiste des rôles "borderline", Joaquin Phoenix a évoqué une expérience de tournage unique. "C’est son combat pour trouver le bonheur, pour ressentir la chaleur et l’amour qui m’intéressait", a-t-il précisé. "Ce personnage est tellement de choses pour moi. Ce qu’il était les premières semaines s’est révélé complètement différent de ce qu’il était à la fin. Il a constamment évolué. Je n’avais jamais eu une expérience comme celle-là. Plus imprévisible et libre nous étions, plus excitant c’était."