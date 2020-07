Louane revient avec "Donne-moi ton cœur", un titre écrit par le rappeur Damso

Elle n’a que 23 ans… et déjà une belle carrière derrière elle. Révélée en 2013 par "The Voice", Louane est devenue l’une des chanteuses préférées des Français, avec plus de 2 millions d’albums vendus. Après une pause méritée, et la naissance de sa fille Esmée en mars dernier, elle revient à la musique avec "Donne-moi ton cœur", premier extrait d’un nouvel album à paraître à l’automne.

Musicalement, Louane annonce "un album qui sera très très éclectique, avec énormément de genres et de styles très différents. Du hip-hop, de la trap, un peu de latino. Des ambiances portugaises, un gros côté pop, et un peu de chanson française. C'est un mélange de ce que j'aime", assure la chanteuse qui a pris la plume sur plusieurs titres. "Plus j'avance, plus je me libère et plus j'ai envie d'écrire."