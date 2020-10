"Clouds" : il a bouleversé le monde avec sa chanson d’adieu, Disney+ a fait de sa vie un film

Le duo poste ses vidéos sur YouTube, celle de Clouds devient virale. Zach y explique que son ostéosarcome a pris le dessus et qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre. "On va haut, haut, haut mais je m’envole un peu plus haut / J’irai dans les nuages parce que la vue y est un peu plus sympa", chante-t-il dans le refrain de ce morceau qui sonne comme un testament musical. Les acteurs Bryan Cranston, Chris Pratt et les stars de The Office enregistrent même leur propre version en playback. L’adolescent meurt cinq mois tard, après avoir signé dans une maison de disques et enchaîné les concerts. "Le jour de ses funérailles, la chanson est devenue numéro un sur iTunes. Depuis, sa croissance a été exponentielle. Elle a touché le cœur de millions de personnes et nous espérons continuer à le faire avec ce film", nous explique Fin Argus, qui interprète l’adolescent.

Derrière la caméra de Clouds, se cache l’acteur Justin Baldoni qui connaissait très bien Zach. Un an avant de rejoindre la distribution de la série Jane The Virgin, il se rend chez les Sobiech afin de réaliser un documentaire - disponible sur YouTube. "Avant la fin du tournage, j’ai discuté avec lui et sa mère Laura de la manière dont on pouvait poursuivre son histoire. Il voulait vraiment faire plus. Peu de temps avant son décès, je lui ai promis durant un appel en FaceTime avec lui et sa petite amie Amy de faire tout ce que je pourrais pour ça et de m’assurer que sa musique, son message et son association, le Zach Sobiech Osteosarcoma Fund, soit vu par le plus de personnes possible à travers le monde, dans l’espoir aussi de récolter de l’argent pour mettre fin aux cancers des enfants", se souvient-il.