Colette : le biopic avec Keira Knightley

Colette, une grande figure littéraire française, est adaptée au cinéma et est interprétée par l'actrice britannique Keira Knightley. Un biopic racontant la vie de la jeune campagnarde devenue l'écrivaine qui se cache derrière son mari infidèle. Le succès de ses livres va pousser Colette, avide d'indépendance et d'aventures, à se rebeller contre celui-ci et à lui demander de faire publier les œuvres à leurs deux noms.



Ce mercredi 16 janvier 2019, un film biopic de Colette sort en salles.