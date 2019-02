Comédie musicale : Chantal Goya entame une nouvelle tournée régionale

Chantal Goya fait son retour sur scène avec la comédie musicale "Le soulier qui vole". Ce spectacle raconte l'histoire de Marie-Rose qui voyage seule ou avec son amie la cigogne avec un soulier volant. Bien qu'elle date de 1980, cette comédie musicale a tout pour faire rêver les grands et les petits. "Le soulier qui vole" sera au Palais des congrès à Paris le week-end du 2 février 2019.



