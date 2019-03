Comédie musicale : "Guys and Dolls" au Théâtre Marigny

La comédie musicale "Guys and Dolls" met en scène l'histoire d'un patron de tripot et d'un joueur qui se lancent le défi de séduire une jeune femme missionnaire. Elle est actuellement interprétée au Théâtre Marigny par une équipe de comédiens venue de Londres. Du romantisme, des chants et de la danse sont au rendez-vous pour le plus grand bonheur du public français.



