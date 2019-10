Comédie musicale : retour de Mamma Mia à Paris dix ans après

JT 20H - Il a fallu dix ans à la troupe londonienne pour revenir à Paris, Mamma Mia est à l'affiche de la Seine Musicale jusqu'au 20 octobre.

L'énergie est intacte autour des titres créés, il y a maintenant quarante ans, par le groupe Abba. Les airs de Mamma Mia sont totalement contagieux. Cette comédie musicale est de retour à Paris à la Seine Musicale jusqu'au 20 octobre prochain. La troupe fête cette année 2019 son vingtième anniversaire, et la recette du succès n'a presque pas changé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.