Comédie musicale : Tom Sawyer à l'affiche au théâtre Mogador jusqu'à fin mars 2019

Tom Sawyer, le héros de Mark Twain, passionne des générations d'enfants. Cette comédie musicale raconte les aventures d'un adolescent espiègle qui ne rêve que de liberté, de découverte et d'évasion. Avec ses rythmes enlevés et ses décors colorés qui contrastent avec ses ambiances plus sombres, elle représente l'Amérique profonde. Le spectacle est à l'affiche au théâtre Mogador jusqu'à fin mars 2019.



