Comment expliquer le succès sur scène de Fabrice Luchini ?

À chaque spectacle, le succès de Fabrice Luchini est au rendez-vous. Depuis douze ans, le comédien a rempli des salles de plus en plus grandes. Son secret : il puise son humour dans quelques livres dont il lit des extraits. Pour son dernier spectacle, Fabrice Luchini a choisi pour son public des textes de Pascal Bruckner qui parlent de l'argent.



