Comment la saga "Avengers" a remis Robert Downey Jr. sur les (bons) rails

Après plusieurs séjours en cure de désintoxication, sa rencontre en 2003 avec la productrice Susan Levin, en marge du thriller "Gothika" de Matthieu Kassovitz, va enfin le remettre sur le droit chemin. La nouvelle femme de sa vie, la méditation et la pratique des arts martiaux vont l’aider à rester sobre pour de bon. Et à reprendre le contrôle de sa carrière, si prometteuse quelques années auparavant.





Après la comédie policière "Kiss Kiss Bang Bang", présentée à Deauville où il racontait volontiers ses déboires aux journalistes, on le voit dans "Good Night and Good Luck" de George Clooney ou encore "Zodiac" de David Fincher. Des seconds rôles de choix. Jusqu'à ce qu'il croise la route du superhéros milliardaire Tony Stark, alias Iron Man. Avant lui, Tom Cruise et Nicolas Cage ont filtré avec Marvel Studios. Difficile, aujourd’hui, d’imaginer l’un d’entre eux sous l’armure du plus populaire de tous les Avengers.