Concert des Enfoirés : le grand soir des bénévoles

L'heure du grand rendez-vous de la solidarité approche à grands pas. Du vendredi 8 au samedi 9 mars 2019, les Restos du Cœur et leurs 77 000 bénévoles se mobiliseront pour leur collecte annuelle. Ils espèrent rassembler, comme l'an dernier, près de 8 000 tonnes de denrées alimentaires pour venir en aide aux plus démunis.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.