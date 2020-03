Concerts, musées, spectacles : la culture à portée de clic pendant le confinement

THE SHOW MUST GO ON - Plusieurs artistes et institutions ont décidé de s'inviter chez les gens alors que le confinement doit durer au minimum 15 jours en France pour éviter la propagation du coronavirus. Sélection toute subjective pour vous faire passer de bons moments seuls ou en famille.

Si vous ne venez pas à la culture, la culture viendra à vous. C'est en somme le message que le milieu artistique a choisi de faire passer alors qu'en France, l'ensemble des représentations a été annulé et les musées fermés en réaction à la pandémie de coronavirus. Dans l'Hexagone et à l'étranger, les initiatives se multiplient pour prouver que le spectacle doit continuer malgré tout. Les réseaux sociaux et les sites Internet deviennent un relais sans prise de risque sanitaire qui maintient le contact malgré le confinement et permet au public de s'évader en ces temps compliqués. LCI vous livre sa sélection toute subjective pour le plus grand nombre.

Mini-concerts à domicile

Tous les amateurs de musique le diront. Rien de mieux que le direct pour en apprécier la substantifique moelle. Même confinés, chanteurs et DJ n'ont eu besoin que de leurs smartphones pour se produire en temps réel pour leurs fans sur les réseaux sociaux. Côté international, Chris Martin a pris part au mouvent "#TogetherAtHome" - "Ensemble à la maison", lancé par Facebook et Instagram. Confiné chez lui sans les autres membres du groupe Coldplay qui se trouvent "dans d'autres pays", le chanteur britannique s'est installé à son piano, a lu quelques commentaires et accepté les demandes de chansons de ceux qui le regardaient en direct sur Instagram pendant une trentaine de minutes. Et l'avantage quand vous ratez un tel live, c'est que vous pouvez toujours le visionner encore et encore a postierori.

Le "concert à la maison" de Chris Martin a donné des idées à John Legend qui fera de même ce mardi 17 mars à 20h (heure de Paris) sur sa page Instagram. A vos requêtes !

En France, Matthieu Chedid s'est associé à Pierre Richard pour une "récréation poétique" mêlant chansons et lectures des poèmes de sa grand-mère Andrée Chedid, qui aurait fêté ses 100 ans le 20 mars.

Jean-Louis Aubert a fait de même dès dimanche, offrant 1h27 de musique aux internautes et quelques séquences savoureuses liées aux aléas du direct.

Mardi 17 septembre, c'est le DJ Bob Sinclar qui a voulu vous faire danser dans votre salon avec un set électro digne de ses plus grandes soirées.

La chanteuse Chris donne elle rendez-vous à ses abonnés tous les soirs à 18h sur sa page Instagram "pour tromper l'ennui, avec des invités de choix et des concepts douteux". En français et en anglais, elle vous invite à lui communiquer vos meilleures idées. Alors creusez-vous les méninges, ce n'est pas si souvent qu'on peut être maître des playlists d'un artiste.

Du ballet au stand-up

Sept opéras et trois ballets, l'Opéra de Paris ouvre son catalogue à tous en collaboration avec Culturebox. Aucune inscription nécessaire, plusieurs représentations issues des archives seront visibles en streaming sur le site Internet de l'institution. L'opéra "Manon" de Jules Massenet lancera les festivités dès ce mardi 17 mars à 19h30. Il sera disponible une semaine avant de céder sa place au "Barbier de Séville" ou encore au "Lac des cygnes".

Idem pour le Metropolitan Opera de New York qui a mis en ligne dès lundi 16 mars l'intégralité du "Carmen" de Bizet, avec Roberto Alagna. D'autres spectacles bénéficieront prochainement de la même exposition.

Et si on riait un peu ? L'humoriste Jarry, dont la tournée a été reportée, a pris le parti de faire rire ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il les retrouvent tous les soirs entre 18h et 18h30 pour le "Jarry Show", une bonne manière de décompresser et de retrouver le sourire. On croise les doigts pour que d'autres prennent exemple.

Au musée en pyjama

Les musées aussi se mettent à la page en ouvrant leurs portes comme ils le peuvent malgré le confinement. A Paris, le Petit Palais, le musée Carnavalet, le Musée d'Orsay, proposent tous une visite virtuelle des lieux - partielle ou intégrale, notamment grâce à la plateforme Museosphère. Le Louvre n'offre qu'un aperçu de ses antiquités égyptiennes et de sa section médiévale mais met en lumière sa star.

Pour les nostalgiques de la Joconde, il est encore temps de vivre avec elle une expérience en réalité virtuelle qui, en plus, vous évitera la file d'attente habituelle.

Le château de Versailles vous explique clé en main comment visiter sa célèbre Galerie des glaces sans quitter votre canapé. Quant aux amateurs d'art privés de voyage, ils pourront aussi s'envoler virtuellement pour le Vatican et sa Chapelle Sixtine ou Amsterdam et son musée Van Gogh.

Autant d'activités ludiques à faire avec vos enfants, une fois les devoirs terminés bien sûr !

Delphine DE FREITAS