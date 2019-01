"Convoi Exceptionnel" : le duo Clavier-Depardieu en mode déjanté dans la bande-annonce du nouveau Blier

Clavier-Depardieu, les retrouvailles ! Bertrand Blier met en scène ces monstres du cinéma français dans "Convoi Exceptionnel", son nouveau film dont la bande-annonce vient d’être dévoilée. Depuis leur première collaboration dans "Dîtes lui que je l’aime" de Claude Miller (1977), les deux acteurs se sont donné la réplique dans "Les Anges gardiens" de Jean-Marie Poiré (1995), "Astérix et Obélix contre César" de Claude Zidi (1999) et "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" d’Alain Chabat (2002).





Cette fois, pas de potion magique, mais le genre de scénario déjanté dont l’auteur de "Buffet Froid" a le secret. Christian Clavier joue Foster, Gérard Depardieu est Taupin. Ils se rencontrent dans la rue, le premier révélant au second qu’ils doivent tuer ensemble un homme. "Mais pourquoi ? ", demande Depardieu. "Parce que c’est écrit dans le scénario !", hurle Clavier dans ces premières images, où l’on croise un casting qui réunit la crème des comédiens français du moment : Alexandra Lamy, Alex Lutz, Sylvie Testud ou encore Louis Do-De Lencquesaing…