Coronavirus : le monde du spectacle au bord de l'asphyxie

L'inquiétude grandit dans le monde du spectacle et de la culture. Après une première série de reports la semaine dernière (Gims, M, PNL, Simple Minds, M. Pokora), ce sont les concerts de Madonna, prévus ces mardi et mercredi au Grand Rex, qui ont été annulés, mettant un point final à la tournée "Madame X". Avec des ventes de billets qui ont déjà chuté de 50% sur un an, le syndicat professionnel Prodiss déplore une perte "supérieure à celle des attentats de 2015". "On n'a plus rien de prévu d'ici début juin", détaille auprès de l'AFP Thierry Teodori, directeur général de la Halle Tony Garnier à Lyon, une des plus grandes salles de France (jusqu'à 17.000 places). "Tout ce qui était plus de 5.000 spectateurs a déjà été reporté, pour la plupart à l'automne. Il nous restait quelques concerts en petite jauge qu'on est en train de déplacer (...) jusqu'à un an faute de place".

Face à la menace exceptionnelle liée au coronavirus, le gouvernement avait d'abord interdit les rassemblements en milieu clos de plus de 5.000 personnes jusqu'à fin mai, avant de ramener l'interdiction à mi-avril. La mesure avait entraîné des annulations de concerts et salons comme le Mondial du tatouage mi-mars et le salon Livre Paris fin mars. En annonçant l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes, en plein air comme en milieu clos, il a encore durci sa réponse, semant l'émoi.