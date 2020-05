"Astérix et Obélix : l'empire du milieu" : le tournage du film de Guillaume Canet reporté à 2021

Astérix et sa potion magique n'auront pas fait le poids. Le tournage d'"Astérix et Obélix : L'Empire du milieu", le long-métrage de Guillaume Canet inspiré de la célèbre BD de Goscinny et Uderzo, a été reporté à mars 2021 en raison de l'épidémie de coronavirus. "Après beaucoup de réflexions et de modélisation de différents cas, nous avons décidé de démarrer notre tournage le 8 mars 2021, avec une préparation qui reprendra le 9 novembre 2020", a annoncé le producteur Alain Attal (Trésor Films) au film au Film Français.