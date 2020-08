C'est officiel : Matt Pokora annule définitivement sa tournée

Le Covid-19 aura eu raison de la tournée de Matt Pokora. Alors qu'on assiste à un rebond de la maladie en France, le chanteur se retrouve contraint d'annuler son Pyramide Tour qui devait reprendre à partir du 4 septembre 2020 à Nantes. C'est lui-même qui a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans dans une vidéo sur Instagram. "Salut les amis, cette petite vidéo malheureusement pour vous annoncer l'annulation du Pyramide Tour. La tournée est annulée. On a été contraints de l'annuler à cause de la recrudescence du nombre de cas de Covid-19. Ca fait beaucoup d'incertitude pour mettre en place une telle tournée", a expliqué le chanteur dans un message filmé.

Très touché par la réaction de ses fidèles admirateurs, le papa du petit Isaiah a tenu à les remercier. "En tout cas je vous remercie du fond du coeur pour votre soutien, il y a vraiment très peu de gens qui se sont fait rembourser leurs billets depuis le mois de mars et c'est une preuve de l'envie que vous aviez qu'on se retrouve... Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières car on n'en a pas fini avec ce virus", a conclu le chanteur.

Il se dit désolé pour l'annonce tardive, "mais on a essayé jusqu'au bout... (…) On se vengera sur la prochaine... Vous me connaissez maintenant... On reviendra encore plus fort. Légendaire ou rien..."