Coronavirus : la sortie de "Miss", le film de Ruben Alves, repoussée à l'automne

Deuxième film de Ruben Alves, le réalisateur de "La Cage dorée" (qui avait rassemblé plus de 1,2 million de spectateurs dans les salles en 2013), le long-métrage qui devait sortir le 11 mars raconte l'histoire d'un petit garçon de 9 ans qui rêve de devenir Miss France. Quinze ans plus tard, il décide de cacher son identité et de se présenter au célèbre concours de beauté.

Les annulations et les reports se poursuivent. C'est au tour du film "Miss" de voir sa date de sortie repoussée en raison de l'épidémie de coronavirus. "Au vu du contexte actuel d’épidémie de Coronavirus, Warner Bros. France, en accord avec les producteurs du film, Zazi Films, Chapka Films et Marvelous Productions, a décidé de décaler la sortie de 'Miss', un film de Ruben Alves, au 23 septembre 2020. Nous préférons reporter la sortie du film pour lui donner toutes les chances de rencontrer son public", a expliqué Warner Bros.

Depuis que le gouvernement a annoncé samedi 29 février l’interdiction de tout rassemblement de plus de 5000 personnes en milieu confiné, de nombreux spectacles et événements culturels ont été annulés. C'est le cas du salon du livre de Paris ou encore du Paris Manga Show. De nombreux concerts ont également dû être reportés comme ceux de Gims et de Slimane et Vitaa.