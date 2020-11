Vers une réouverture des salles de cinéma à la mi-décembre ?

Et si on retournait au cinéma plus tôt que prévu ? Alors que de nombreux professionnels du secteur craignaient que les salles restent fermées jusqu’à la fin de l’année, les pouvoirs publics étudieraient, en accord avec distributeurs et exploitants, l’hypothèse d’une réouverture le 9 ou le 16 décembre. C’est en tout cas ce qu’affirment nos confrères de RTL et du magazine professionnel Le Film français.

D’après nos informations, cette réouverture pourrait être progressive, avec dans un premier temps une nouvelle sortie de la plupart des films qui cartonnaient avant le reconfinement comme Les Trolls 2, 30 jours max et Adieu les cons. Les deux premiers ont franchi le million d’entrées, le troisième s’en approchait et leurs distributeurs respectifs estiment qu’ils peuvent encore toucher de nombreux spectateurs. Suivraient dans un deuxième temps les nouveautés afin de ne pas provoquer un embouteillage en matière de programmation.