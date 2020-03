Coronavirus : le retour des Minions reporté après la fermeture de leurs studios d'animation parisiens

Car les créateurs de ces petits bonhommes jaunes aussi ont été placés à l'isolement en raison de la pandémie de coronavirus, comme l'explique le fondateur et patron du studio Illumination Chris Meledandri. "En raison de la gravité de la situation en France, nous devons temporairement fermer nos studios Illumination Mac Guff situés à Paris. En prenant cette décision, nous respectons les mesures prises par le gouvernement français et faisons notre possible pour ralentir la propagation du virus, tout en protégeant nos artistes ainsi que leur famille", souligne-t-il dans un communiqué.

L'occasion pour beaucoup d'apprendre que la franchise "Moi, moi et méchant" se façonne aussi dans l'Hexagone. Conséquence première de cette fermeture, le studio sera "dans l'impossibilité de finir la production du film 'Minions : il était une fois Gru' à temps pour ses sorties mondiales prévues fin juin et début juillet". "Pendant que nous faisons tous face à la gravité de cette crise, nous devons avant tout veiller à la sécurité et à la protection de nos employés", conclut un Chris Meledandri "impatient de trouver une nouvelle date de sortie pour le retour de Gru et des Minions".