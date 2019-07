Couper dans la scène de sexe de "Mektoub My Love : Intermezzo" ? L’agent d’Ophélie Bau prend Abdellatif Kechiche au mot

Elisabeth Tanner fait allusion à la fameuse scène du cunnilingus, pratiqué par le comédien Roméo De Lacour sur Ophélie Bau, très commentée après la projection du film sur la Croisette. Dans son courrier à l'agent, Abdellatif Kechiche explique avoir réécrit le scénario à la demande de la jeune femme, afin qu’elle puisse tourner la scène avec celui qui est son compagnon à la ville.





"J’invite volontiers Ophélie à la table de montage pour me signifier précisément ce qui choque sa pudeur récente et je m’engage, dans la mesure du possible, à éliminer dans le montage du film final les plans qui la gêneraient encore", concluait le cinéaste. Une proposition qu’Elisabeth Tanner qualifie d'"engagement public" dans son courrier à l’AFP.





Abdellatif Kechiche le tiendra-t-il ? D’après nos informations, ce dernier n'a jusqu'ici rien changé au montage présenté à Cannes, à commencer par la scène de sexe qui fait polémique. Et il planche actuellement sur le mixage de son film, en vue d’une sortie en salles qui pourrait intervenir en décembre.