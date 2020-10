Couvre-feu : vent de panique sur le cinéma français

Avant la prise de parole de Jean Castex, ce jeudi, nos confrères du Monde évoquaient l’hypothèse d’un aménagement permettant aux spectateurs de quitter la salle à 21h et de pouvoir présenter leur ticket en cas de contrôle. "Il faut qu’on l’étudie", s’est contenté de déclarer le Premier ministre, sans plus de précision. Au risque de plonger le secteur dans une nouvelle zone de turbulences ?

Le cinéma français fait de la résistance… mais jusqu’à quand ? Au lendemain de l’annonce par Emmanuel Macron de la mise en place d’un couvre-feu de 21h à 6h à Paris et plusieurs grandes agglomérations, à partir de samedi, c’est la panique à tous les étages. Dans un communiqué, la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) dénonce "une décision aux conséquences extrêmement graves pour la filière", les séances en soirée représentant de 40 à 50% de la fréquentation. Et par conséquent de leur chiffre d’affaires.

Fin septembre, les studios américains ont repoussé toutes leurs sorties mondiales jusqu’à la fin de l’année, préférant attendre la réouverture encore hypothétique des salles outre-Atlantique dans les grandes villes comme New York et Los Angeles. Pire : Disney a décidé de se passer des salles obscures et de réserver Mulan et Soul, deux films familiaux, aux abonnés de sa plateforme de streaming.

Pour maintenir l’activité ces dernières semaines, les salles ont pu compter sur plusieurs films français porteurs comme la comédie Les Blagues de Toto, qui vient de franchir la barre du million d’entrées, Antoinette dans les Cévennes qui, porté par un excellent bouche-à-oreille, a déjà dépassé les 600.000 entrées en un mois ou encore Effacer l’historique avec plus de 500.000 entrées.