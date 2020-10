Des pièces plus courtes, plus tôt ou le week-end... les solutions des théâtres face au couvre-feu

Commencer sa journée aux aurores pour sortir du travail plus tôt dans l'après-midi. Telle pourrait être la nouvelle routine des Français ces prochaines semaines afin de contourner le couvre-feu, instauré à compter de la nuit de vendredi à samedi dans neuf métropoles, entre 21h et 6h. Objectif parmi d'autres ? Être en mesure d'avancer de quelques heures les activités extra-professionnelles, et notamment culturelles, tout en rentrant chez soi à l'heure prévue.

C'est l'éventualité sur laquelle comptent les théâtres. Et pour cause : alors qu'ils venaient tout juste de sortir la tête de l'eau, les patrons de salles de spectacles sont dans l'incompréhension. Pourquoi imposer un couvre-feu dès 21h lorsque la plupart des représentations sont toujours en cours ? 22h aurait été à leurs yeux plus judicieux... De fait, les restrictions annoncées leur font craindre de nouvelles conséquences économiques. Et les poussent à s'adapter à la hâte, avec à peine 48h pour proposer aux spectateurs des offres aux horaires plus adaptées. "Nous avons travaillé toute la matinée sur la reprogrammation de nos pièces", nous confie la porte-parole du théâtre Ranelagh à Paris. "C'est la priorité."