Les films "Pinocchio" et "La Darone" également reportés à cause du coronavirus

Le coronavirus continue de perturber le milieu du cinéma. Après "Miss" de Ruben Alvès, "Rocks" de Sarah Gavron et "Mourir peut attendre" le nouveau James Bond, qui ont été repoussés par leurs producteurs en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, c'est au tour de "Pinocchio" et de "La Daronne" de connaître le même sort. Comme l'explique Le Pacte, "la France s'acheminant, selon les autorités, vers le stade 3 de la pandémie, et en plein accord avec les producteurs", il a été convenu de reporter ces deux long-métrages.

Jeudi dernier, on apprenait également que la sortie mondiale de "Mourir peut attendre", le 25e volet des aventures du plus célèbre des espions, est repoussée d’avril à novembre prochain en raison de la propagation du coronavirus. Depuis que le gouvernement a annoncé samedi 29 février l’interdiction de tout rassemblement de plus de 5000 personnes en milieu confiné, de nombreux spectacles et événements culturels ont été annulés. C'est le cas du salon du livre de Paris ou encore du Paris Manga Show. De nombreux concerts ont également dû être reportés comme ceux de Gims (qui décale une partie de sa tournée au mois de juin et juillet) ou de Slimane et Vitaa.