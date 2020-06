Le Cirque du Soleil se déclare en faillite pour mieux se relancer

Endettée à hauteur d’un milliard de dollars, la troupe d’artistes et d’acrobates basée à Montréal a demandé la protection des tribunaux québécois pour pouvoir se restructurer et recevra l’aide du gouvernement canadien et d’entreprises privées pour se relancer. La compagnie doit être mise en vente aux enchères dans 45 jours. Daniel Lamarre a indiqué à l’AFP que cinq à six groupes, canadiens comme étrangers, s’étaient déjà montrés intéressés. Il assure aussi que les actionnaires actuels "se sont engagés à réinvestir 300 millions de dollars pour assurer la survie de l’entreprise". Le fonds privé américain TPG détient actuellement 55% du capital, contre 25% pour le fonds chinois Fosun - propriétaire du Club Med et de Thomas Cook - et 20% pour la Caisse de dépôt et placement du Québec.