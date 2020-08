Au cinéma et au théâtre, le port du masque devient obligatoire même dans la salle

Ceux qui découvriront Tenet ce mercredi le feront avec le nouvel accessoire indispensable de la rentrée : le masque. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il serait désormais "systématique" à l’intérieur des salles de cinéma et de spectacle. "Avant, on demandait de porter le masque quand il n’était pas possible de respecter les distances de sécurité : on va inverser", a-t-il expliqué sur France Inter.

"Je dis aux Françaises et aux Français : allez au cinéma, allez au théâtre, vous ne risquez rien", a-t-il assuré, ajoutant que distanciation sociale et masque seraient cumulés "dans les zones où il y a une forte circulation virale". Une décision actée lors du Conseil de défense de la veille, également relayée par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur Twitter.