Violent, poétique et touchant : Mélanie Laurent réussit son pari américain avec le thriller "Galveston"

C'est une première pour Mélanie Laurent. "Galveston" est un thriller américain réalisé par l'actrice et réalisatrice française avec Ben Foster et Elle Fanning. L'histoire se déroule en 1988. Roy, un petit gangster de la Nouvelle-Orléans, se retrouve en cavale vers la ville de Galveston avec Rocky, une jeune prostituée. En apportant une touche de sensibilité dans cette histoire très rude, Mélanie Laurent a gagné son pari. Ce film, à la fois violent, poétique et touchant, sort en salles ce mercredi.