"Le meilleur reste à venir" : le cache-cache avec la mort de Patrick Bruel et Fabrice Luchini

"Noël au scanner, Pâques au cimetière", ironisait en son temps le regretté Pierre Desproges. Rire du cancer, la principale cause de décès en France – la première chez les hommes, la deuxième chez les femmes – n’est pas une mince affaire. Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte s’y attellent à leur manière avec "Le meilleur reste à venir", une comédie populaire où le "crabe" est au cœur d’un quiproquo digne du plus grand succès du duo, "Le Prénom".

Arthur Dreyfus (Fabrice Luchini) et César Montesiho (Patrick Bruel) sont deux amis d’enfance au tempérament opposé. L’un est anxieux, casanier, tendance sinistre. L’autre est insouciant, extraverti, limite irresponsable. Ils se complètent et peuvent depuis toujours compter l’un sur l’autre. Suite à un malheureux concours de circonstances, Arthur hérite des examens médicaux de César. Et découvre que ce dernier souffre d’un cancer incurable. Incapable de dire la vérité à son vieux pote, il décide de lui faire croire que c’est lui qui va mourir…