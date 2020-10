ÉCOUTEZ - "J’étais devenu un homme" : la chanson de Daniel Balavoine que vous n’avez jamais entendue

Daniel Balavoine a alors 25 ans et entame l’enregistrement de son deuxième album, Les aventures de Simon et Gunther, qui sortira deux mois plus tard. Mais J’étais devenu un homme n’est finalement pas retenu pour figurer sur cet opus et reste enfermé dans les multipistes du projet. "Elle voulait que je sois un homme, toujours prêt au combat", chante-t-il au rythme de la guitare acoustique, d'une voix reconnaissable entre mille. Privé d'album il y a 43 ans, ce morceau figurera dans le coffret de 16 CD qui sera disponible le 4 décembre, précise RTL. Une nouvelle manière de célébrer le talent du chanteur, tué le 14 janvier 1986 dans un accident d'hélicoptère.