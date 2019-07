Dans le prochain James Bond, Daniel Craig céderait sa place à… une femme noire !

Cette nouvelle rumeur au sujet du prochain James Bond intervient quelques heures après l’annonce, par de nombreux médias spécialisés, de la présence sur le tournage du comédien autrichien Christoph Waltz qui reprendrait le rôle du méchant iconique Blofeld qu’il tenait dans l’épisode précédent, Spectre. Une participation que le réalisateur Cary Joji Fukunaga aurait souhaité garder secrète, en vain.





Ni l’une, ni l’autre information n’ont été commentées par la production pour l’heure. Ce 25e volet de l’une des sagas les plus populaires de l’histoire du cinéma est attendu sur les écrans français le 8 avril prochain. Il devrait s'agir du cinquième et dernier pour Daniel Craig après Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre.