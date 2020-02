"Les garçons n'ont pas de culotte, mais ils dansent bien" : "Mon Premier Lac des cygnes" vu à travers les yeux d'un enfant

Dans la salle, à notre grand étonnement, tous les enfants sont très attentifs. Même les plus jeunes. A nos côtés, une petite fille de 3 ans accompagnée de sa grand-mère attend avec impatience de voir le sorcier. Et il n'y a pas que les filles qui semblent fascinées par la danse. Devant nous, un garçon d'une dizaine d'années semble très impressionné par les sauts des danseurs. "Mais il faut beaucoup s’entraîner pour être souple comme ça ?", demande-il à sa mère. "La danse, c'est pas que pour les filles", conclue-t-il.

Complètement fascinée par les chorégraphies et les costumes, Asia quant à elle se perd un peu dans les subtilités de l'histoire. "Pourquoi le cygne il est devenu noir ?", nous demande-t-elle. Si le livret et la voix off donnent des clefs aux enfants, les plus petits auront malgré tout besoin de quelques explications devant cette histoire d'amour teintée de magie entre le prince Siegfried et la princesse Odette qu'un méchant sorcier prénommé Rotbart (et incarné par Karl Paquette) a ensorcelé et transformé en cygne.

"En fait, le méchant fait semblant d'être l'ami du prince mais en vrai, il veut la belle princesse juste pour lui", analyse Asia. "Le prince veut transformer le cygne en femme pour qu'elle tombe amoureuse de lui, alors il tue le sorcier et la princesse redevient normale", poursuit la jeune spectatrice conquise. "La musique c'est un peu comme un film d'horreur, ça fait peur parfois, mais c'est très beau". C'est décidé, quand elle sera grande, Asia sera danseuse.