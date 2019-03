"Danser sur tes mots" : le nouvel album de Lou

Lou est une jeune artiste découverte dans "The Voice Kids" en 2016. Après le succès de son premier album avec 100 000 exemplaires vendus, elle sort le 29 mars 2019 son nouveau disque intitulé "Danser sur tes mots". Composé de quatorze titres, son nouvel opus joue le genre électro-pop, un style que la jeune chanteuse a choisi elle-même. Lou est également comédienne dans "Demain nous appartient", une série qui passe quotidiennement sur TF1.



