"Danser sur tes mots", le nouvel opus de Lou

La chanteuse Lou sort ce vendredi son deuxième album. Elle revient avec son nouvel opus intitulé "Danser sur tes mots". On avait découvert l'artiste lors de l'émission "The Voice Kids 3" en 2016, mais également en tant que comédienne dans "Demain nous appartient". Notons que son premier album a eu un succès avec 100 000 exemplaires vendus.



