Céline Dion sera de retour en France en 2021, y compris aux Vieilles Charrues

"Le monde entier a traversé des moments si difficiles pendant cette pandémie, mon cœur va à tous ceux qui ont souffert. Je sais que nous surmonterons cette épreuve ensemble, et que nous rattraperons tout ce temps perdu. Les concerts avec vous me manquent ... j'ai hâte que l'on chante tous ensemble à nouveau. Faites attention à vous… à bientôt!", conclut-elle.

Ses fans iront où elle ira. Même s'il va leur falloir prendre leur mal en patience. Arrêtée dans son élan par la pandémie de coronavirus, Céline Dion reprendra son Courage World Tour dès le printemps 2021. "J'avais vraiment espéré que nous serions de retour sur scène cette année, mais rien n'est plus important que la santé et la sécurité de tout le monde", a déclaré la chanteuse dans un communiqué relayé par son tourneur AEG ce mercredi 10 juin.

C'est à Paris qu'elle donnera le nouveau coup d'envoi de sa tournée avec le report, dès le 19 mars, des six dates qu'elle devait donner à Paris La Défense Arena au début de l'été. Les shows des 26, 27 et 30 juin, 1er, 3 et 4 juillet se tiendront ainsi les 19, 20, 23, 24, 26 et 27 mars 2021. La Québécoise poursuivra son tour d'Europe dans une trentaine de villes avant de retrouver le public des Vieilles Charrues le 15 juillet. "Enfin une bonne nouvelle", a tweeté le festival breton, contraint d'annuler son édition 2020 à cause du Covid-19.