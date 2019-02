De "Amours Chiennes" à "The Revenant" : il était une fois Alejandro Gonzalez Iñarritu, président du jury de Cannes 2019

L'année suivante, Alejandro Gonzalez Iñarritu a les honneurs de la Sélection officielle à Cannes et décroche le prix de la mise en scène avec "Babel", tourné entre le Mexique, le Japon et les Etats-Unis avec un casting international qui comprend notamment Brad Pitt et Cate Blanchett. Quatre ans plus tard, il présente "Biutiful" un drame tourné en Espagne qui permet à Javier Bardem de remporter le prix d'interprétation masculine.