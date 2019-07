De la cité au surf : un fabuleux destin !

C'est le surf qui l'anime. Sauf qu'ayant grandi dans une cité loin de la mer, Karim Braire n'avait pas forcément accès à ce sport. Mais il a forcé le destin et réalisé son rêve de devenir surfeur professionnel. Son histoire a inspiré le film "La Source", qui sortira dans les salles le 24 juillet 2019. Un fabuleux destin que nous racontent nos journalistes.



