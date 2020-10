De Leonardo DiCaprio à Ariana Grande, Netflix s'offre le casting de l'année pour "Don't look up"

DISTRIBUTION CINQ ÉTOILES - La plateforme de streaming a dévoilé les noms des acteurs qui participeront à la prochaine comédie déjantée d'Adam McKay ("Vice"). Une longue liste réunissant légendes d'Hollywood, chanteurs, stars oscarisées et même un petit Frenchy. De quoi faire trembler tous les producteurs.

Il nous confiait l’an dernier "avoir une idée de film autour du réchauffement climatique qui pourrait bien être une comédie". "J’ai une idée qui peut être très drôle, on verra !", assurait Adam McKay. Le projet du réalisateur de Vice a depuis pris forme et est entré en pré-production. Son titre ? Don't look up, "ne regarde pas en haut" en VF. L'histoire de deux scientifiques qui entament une tournée médiatique pour prévenir la population qu'une météorite s'apprête à détruire la Terre dans les six mois à venir. Sauf que personne n'a l'air de vouloir les croire... L'humour s'annonce déjà aussi absurde que corrosif car le scénario sera aussi signé Adam McKay, auteur pour le Saturday Night Live et créateur avec Will Ferrell du personnage de Ron Burgundy.

Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio en scientifiques incompris

Pour porter cette histoire complètement barrée, le cinéaste s'est entouré d'un casting à faire frémir le tout Hollywood. A commencer par la plus écolo des stars américaines, Leonardo DiCaprio, qui incarnera l'un des deux scientifiques aux côtés de Jennifer Lawrence. L'acteur oscarisé n'est que le premier d'une liste que Netflix, diffuseur du film, qualifie d'"absolument iconique". Jugez plutôt : le héros de Titanic rejoint la légendaire Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Rob Morgan, Himesh Patel (Yesterday), Timothée Chalamet, les chanteurs Ariana Grande et Kid Cudi, le Français Tomer Sisley et l'ex-Friends Matthew Perry. "Je viens de signer pour un film avec Meryl Streep ! Si vous avez besoin de moi, je serai sur un tapis de course pour les six prochaines semaines", s'est amusé ce dernier sur Twitter.

La présence au générique de Jennifer Lawrence avait déjà été annoncée en février, au moment où Netflix confirmait avoir racheté ce projet au studio Paramount. Un joli coup pré-pandémie pour la plateforme de streaming, alors que la crise sanitaire porte actuellement un coup dur aux salles de cinéma. "Le fait que Netflix voit ce film comme une comédie mondiale met la barre très haut pour mon équipe et moi, c'est très motivant", avait déclaré Adam McKay au début de l'année, cité par The Hollywood Reporter. Initialement programmé pour avril, le tournage doit débuter en novembre à Boston. Ne cherchez plus, voici déjà l'une des grosses attentes cinéma de 2021.

Delphine DE FREITAS