De Raya à Luca, les prochains héros Disney vont nous donner des envies d’évasion Produit par Walt Disney Animation Studios, "Raya et le dernier dragon" est programmé en salles pour le 31 mars 2021. "Luca", signé Pixar, doit sortir le 23 juin. − Disney/Pixar

PREVIEW - Les films d’animation du studio aux grandes oreilles programmés pour 2021 sonnent déjà comme un appel au voyage, de l’Asie à la Riviera italienne. Un alléchant programme qui viendrait presque remplacer les passeports confinés dans les tiroirs depuis des mois.

Ils n’ont pour l'instant dévoilé qu’une simple photo. Raya et Luca, les prochains héros des films d'animation Disney attendus pour 2021, sont déjà prêts à venir combler nos envies d'ailleurs avec des péripéties qui s'annoncent pleines de couleurs et de paysages enchanteurs. De quoi faire s'évader l'imaginaire des spectateurs privés de lointains voyages depuis l'irruption du coronavirus. Direction d'abord le royaume fictif de Kumandra, qui ouvrira ses portes le 31 mars avec la sortie en salles de Raya et le dernier dragon. L'histoire d'une guerrière qui, pour "éradiquer la menace que constituent les Druuns, des monstres malveillants", part sur les traces du dernier dragon encore en vie. "En chemin, elle découvrira qu'il ne suffit pas de s'assurer les services d'un dragon pour sauver le monde et que la confiance est essentielle", indique le synopsis.

Les aventures de "Raya et le dernier dragon" emmèneront le spectateur dans un royaume imaginaire inspiré des traditions de l'Asie du Sud-Est. − Walt Disney Animation Studios

Epée sur l'épaule, la jeune fille s'affiche déterminée face au soleil sur la toute première illustration du film. Les studios Walt Disney Animations ont été puiser l'inspiration en Asie du Sud-Est et ont collaboré avec la Raya Southeast Asia Story Trust, un groupe de spécialistes de la région pour s'informer sur les traditions et cultures locales. Une raison d'attendre ce projet avec impatience ? L'équipe qui en est à l'origine. Don Hall, oscarisé pour Les Nouveaux héros, et Carlos López Estrada (Blindspotting) se sont partagés la réalisation, supervisée par le producteur de La Reine des neiges et La Reine des neiges 2 Peter Del Vecho, ainsi que par celle de Vaiana, Osnat Shurer. La version originale sera doublée par Kelly Marie Tran, vue (trop) brièvement dans la dernière saga Star Wars, et Awkwafina, lauréate d'un Golden Globe pour L'Adieu.

Balade en scooter, baignade, pâtes et gelato

Après l'Asie au printemps, le public sera invité dès le 23 juin à passer l'été en Italie. Dernier-né des studios Pixar, Luca suivra "l'inoubliable été" d'un garçon sur la Riviera italienne en compagnie de son meilleur ami secret, qui se trouve être un monstre des mers. Au programme : balade en scooter, baignade, pâtes et gelato. Le cocktail idéal pour voyager sans se déplacer. "C'est une histoire très personnelle pour moi, non seulement parce qu'elle se déroule là où j'ai grandi mais parce que le coeur du film est une célébration de l'amitié", indique le réalisateur Enrico Casarosa, qui signe ici son premier long métrage après neuf ans passés chez Pixar. Il a notamment travaillé sur Ratatouille, Coco et Les Indestructibles 2.

Nommé aux Oscars pour le court-métrage d'animation La Luna, Enrico Casarosa promet que Luca ressortira grandi de son aventure. Le sentiment devrait être partagé par le spectateur après avoir vu Soul, le Pixar dont la sortie estivale a été repoussée en novembre à cause de la pandémie. Pete Docter, réalisateur de Vice Versa, y donne le départ d'un nouveau voyage intérieur qui s'intéresse cette fois aux confins de notre âme. Un chamboulement qu'on espère total et qui prouverait une énième fois que non, les films d'animation ne sont pas réservés aux enfants.

Delphine DE FREITAS