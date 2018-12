Déco arty au quai Branly

Le quai Branly ne fait pas les choses à moitié. Il nous présente notamment un art qui n'est pas nouveau. Il s'agit de la vannerie en bambou. En effet, quand on voit un panier, on ne pense pas forcément à une œuvre d'art. Mais le musée nous fait une démonstration magnifique en remettant au goût du jour, cet art millénaire oublié. Plus de 160 œuvres anciennes et contemporaines sont exposées, au plaisir des visiteurs. Les merveilles de design de Saint-Étienne qui mêlent la nature et l'objet, de même que des meubles qui "poussent" dans les champs sont à découvrir en images.