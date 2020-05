"Police", "Mourir peut attendre ", "Mulan"... Les nouvelles dates de sortie des films les plus attendus

Ils sont dans les starting-blocks. Alors que le déconfinement se poursuit, les distributeurs français et étrangers ont annoncé les nouvelles dates de sortie des films repoussés en raison de la fermeture des cinémas le 14 mars dernier. Si la date de réouverture des salles obscures n'a pas encore été annoncée, le ministre de la Culture Franck Riester a expliqué ce mardi 26 mai sur France Info que le gouvernement travaillait à une reprise à partir du 1er juillet.

En attendant de savoir dans quelles conditions le public pourra de nouveau être accueilli, la majorité des films ont joué la carte de la sécurité en repoussant leur sortie durant l'été comme La Daronne, avec Isabelle Huppert prévu le 25 mars et désormais programmé pour le 15 juillet ou même après l'été à l'image de Police, le long-métrage avec Omar Sy et Virginie Efira prévu le 1er avril, et repoussé au 2 septembre. Idem pour Miss, de Ruben Alves qui a décalé sa sortie en salles au 23 septembre ou encore Tout nous sourit, avec Elsa Zylberstein et Stéphane De Groot qui sortira le 11 novembre.