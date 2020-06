Fête de la musique 2020 : à quoi ça va ressembler ?

Ce sera une fête un peu particulière. Le 21 juin, la traditionnelle fête de la musique aura bel et bien lieu. Alors que certains pensaient que l'événement allait être annulé en raison de la crise sanitaire que traverse la pays, le ministère de la Culture a décidé de le maintenir en appelant à une fête "différente, solidaire et numérique". "Des concerts pourront se dérouler dans des lieux autorisés à accueillir du public dans le respect des règles sanitaires sous la responsabilité du dirigeant du lieu et en plein air sous la responsabilité d’un organisateur avec respect des distanciations physiques dans des lieux permettant de fixer une jauge en veillant à ne pas créer d’attroupement à proximité", détaille le ministère sur son site. Les rassemblements de plus de 10 personnes étant toujours interdits, on n'assistera donc pas à des concerts improvisés dans la rue, comme c'est la tradition tous les ans.