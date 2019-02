"Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?" en route vers les sommets du box-office

Si la comédie reste de loin le genre le plus populaire en France, la joyeuse famille du "Bon Dieu" détient une formule magique qui la distingue de la concurrence. L’an dernier, par exemple, les deux plus gros succès français, "Les Tuche 3" et "La Ch’tite Famille", n’ont attiré "que" 5.687 millions et 5.626 millions de spectateurs respectivement.





Le phénomène se confirme aussi lors des diffusions télé. Lors de la première sur TF1, en novembre 2016, "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu" ?" avait attiré 10,6 millions de téléspectateurs. Ils étaient encore 8,5 millions pour la deuxième, en décembre dernier. Bref le public adore voir et revoir cette comédie qui se joue des clichés racistes.