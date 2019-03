Depardieu-Clavier, deux complices dans "Un convoi exceptionnel"

Foster et Taupin sont deux paumés qui vivent toutes sortes de situations absurdes, et obéissent à un scénario. Pour corser le tout, une bande de scénaristes s’amusent à changer le texte. Un film marquant les retrouvailles du réalisateur Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, qui a déjà fait sept réalisations avec lui. Mais aussi entre ce dernier et Christian Clavier. Le film mettant en scène le duo inédit sortira au cinéma le 13 mars prochain.



