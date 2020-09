Des remerciements à des organismes gouvernementaux du Xinjiang en Chine : "Mulan" met Disney dans l’embarras

Les internautes ont également noté dans le générique de fin de Mulan que le studio américain remerciait le Département de la publicité du Xinjiang, accusé d’être l’agence de propagande du Parti communiste chinois dans la région. Prise à partie par les internautes et contactée par les médias spécialisés comme The Hollywood Reporter, la direction de Disney ne s’est livrée pour l’heure à aucun commentaire. Une position intenable à court terme ? Ce n’est, à vrai dire, pas la première polémique qui entoure la sortie de ce blockbuster estimé à plus de 200 millions de dollars. Et qui représente un enjeu considérable pour le studio américain dans sa conquête du marché chinois.