Diane Kruger agent secret dans "The Operative" : "Pour faire ce métier, il faut un mental d’enfer"

C’est son plus beau rôle depuis "In The Fade", le film de Fatih Akin qui lui avait valu le prix d’interprétation à Cannes en 2017. Dans "The Operative", en salles le 24 juillet, Diane Kruger incarne Rachel, une Britannique recrutée par le Mossad pour une mission d’infiltration en Iran, au début des années 2000. Basé sur le roman d’un ancien membre des services secrets israéliens, ce thriller de Yuval Adler livre un regard sans concession sur un univers qui fascine le cinéma. Et que l’actrice allemande a abordé avec la volonté d’être la plus fidèle possible à la réalité…





LCI : Vous rêviez depuis toujours de jouer une espionne ?

Diane Kruger : Oui et non. Bridget von Hammersmark dans "Inglourious Basterds", c’était une espionne aussi. Là ce qui m’a plu, c’est la proposition d’un film plus réaliste sur le quotidien d’une espionne, en mission à long terme, avec ce que ça implique pour sa vie personnelle. Avec le metteur en scène Yuval Adler, qui est lui-même israélien, je trouvais qu’il y avait une authenticité que j’avais rarement vue au cinéma.





On fantasme souvent ce métier d’espion, sans doute à cause des James Bond. Qu’avez-vous découvert en travaillant sur ce film ?

Je me suis préparée pendant deux semaines avec des agents du Mossad, là-bas. Disons qu’ils m’ont guidée. J’ai aussi parlé avec la femme qui a inspiré le livre sur lequel est basé le film. Ce qui m’a surpris, c’est que le quotidien de ces gens peut-être très ennuyeux. J’ai aussi appris que pour être agent secret, il faut un mental d’enfer. Ce sont des gens hors normes. Sur 5.000 personnes qui postulent, ils n’en prennent qu’une seule tellement c’est difficile psychologiquement. Surtout quand on part des années dans des pays pas très "sympas".